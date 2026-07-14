ترمب يمنح ابن سلمان الضوء الأخضر لمواجهة الحوثيين

خبرني - ذكرت وكالة "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب عن دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، هذه خطوة قد تؤدي إلى انهيار هدنة استمرت أربع سنوات بين الرياض والحوثيين، وتسفر عن توسيع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك بعد قصف القوات السعودية مطار صنعاء، الذي حول مسار طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين عائدين من جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وأعقب ذلك هجمات صاروخية حوثية على مطار أبها السعودي، في تصعيد وصف بأنه "الأكثر خطورة عبر الحدود منذ عام 2022".

وبدأ الصدام قبل عشرة أيام، عندما هبطت طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، المصنفة أمريكيا كشركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، لنقل وفد من القادة إلى طهران لحضور جنازة خامنئي. وكانت السعودية تمنع مثل هذه الرحلات منذ أكثر من عقد، خوفا من استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين.

وبينما أشار الحوثيون إلى أن مقاتلات سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط دون جدوى، هددوا بمهاجمة المطارات السعودية إذا تكرر الأمر. وفي وقت لاحق، قصفت القوات السعودية المطار أثناء عودة الطائرة الإيرانية مع وفد الحوثيين، مما اضطرها للهبوط في الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن السعودية أبلغت واشنطن الأسبوع الماضي بقلقها من الوضع وطلبت دعما لضربات محتملة ضد الحوثيين. وفي يوم الخميس، التقى السفير السعودي في واشنطن بوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تحدث في اليوم التالي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبعد ذلك بوقت قصير، تحدث الرئيس ترامب هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الذي طلب تأييده وحصل عليه، وفق المسؤولين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان ترمب انتهاء الهدنة مع طهران وتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية. ويرى مراقبون أن تجدد النزاع بين السعودية والحوثيين قد يفاقم التوترات الإقليمية ويوسع دائرة الحرب، خاصة مع تحذير الحوثيين شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية، وتهديدهم باستهداف مطارات المملكة إذا استمر الحصار على صنعاء.