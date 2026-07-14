خبرني- صرح المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بأنه حاول استخدام أحد قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتراضا على قرارات الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار مباراة "الفراعنة" مع الأرجنتين.

ونال حسام حسن خلال تواجده على دكة البدلاء، البطاقة الصفراء إثر اعتراضه على قرار تحكيمي، قبل أن يقوم بحركة تقاطع الذراعين على شكل "X".

وأبدى حسام حسن ولاعبو منتخب مصر استيائهم من أداء الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، عقب نهاية المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وفي حوار مع قناة "ON" المصرية، قال المدرب، البالغ من العمر 59 عاما، الاثنين: "أنا فُوجئت، لم أقم بالخطأ، أنا لم أذهب إلى دكة بدلاء المنافس، بل هم الذين جاؤوا إلينا من جهاز فني ولاعبين، أنا كنت أتحدث مع الحكم، حاولت أن (استغل) قوانين فيفا الخاصة بالعنصرية، وهي الإشارة الموضوعة في غرف الملابس (إشارة X)، وأنتم شاهدتم كيف تحولت المباراة بشكل غريب من عدم احتساب ركلة جزاء لنا إلى هدف علينا".

وأضاف: "تحملت كثيرا، وبكل أدب واحترام ومن خلال قوانين فيفا، استحملت نفسي (باستخدام هذه الحركة)، لكن تفاجأت من الحكم، حركة (تقاطع الذراعين) معناها أنه يكفي ذلك، لا يجوز المزيد من هذا (المزيد من الأخطاء التحكيمية)، كان الحكم سيمنحني البطاقة الحمراء، لكنه تراجع، أخبرته أنه أخطأ ولم يمنحنا ركلة جزاء، واللاعبون حاولوا تهدئتي".