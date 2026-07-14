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رودريغيز: إنتاج النفط في فنزويلا (لم يتأثر) بالزلزالين

  • 14 تموز 2026
  • 08:33
رودريغيز إنتاج النفط في فنزويلا لم يتأثر بالزلزالين

خبرني - أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، الاثنين، أن إنتاج النفط في البلاد "لم يتأثر" جراء الزلزالين المدمّرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4500 شخص الشهر الماضي.

وقالت رودريغيز إن فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم، كانت تضخ 1,2 مليون برميل يوميا، أي بزيادة نحو 10% في غضون عام، وإن الحكومة ما تزال واثقة من تحقيق نموّ قوي هذا العام.

ويتركز إنتاج النفط الخام الذي يعدّ مصدر الدخل الرئيس للبلاد، في بحيرة ماراكايبو في الشمال الغربي وحزام أورينوكو في الشرق.

وتقع المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات في 24 حزيران، وهي ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية، بين هاتين المنطقتين.

وهوى إنتاج النفط في فنزويلا على مدى العقدين الماضيين، مع تراجعه من أكثر من 3 ملايين برميل يوميا مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أدنى مستوياته عند 350 ألف برميل عام 2020 بسبب سنوات من الفساد وسوء الإدارة.

وتحت ضغط من واشنطن، أقرّت رودريغيز وهي وزيرة نفط سابقة تولت قيادة البلاد في كانون الثاني بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، إصلاحا كبيرا في هذا القطاع لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

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