سرطان المبيض.. أعراض خادعة تشبه اضطرابات الجهاز الهضمي

خبرني - حذّر الطبيب الروسي وأخصائي أورام النساء، إيفان كومار من أن سرطان المبيض قد يظهر بأعراض غير واضحة، تتشابه مع أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، ما قد يؤخر تشخيصه.

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية:"سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، والأعراض في بداية المرض تشبه بعض الأعراض الأولية لاضطرابات الجهاز الهضمي، لذا تتأخر الكثير من النساء باللجوء إلى الطبيب، حيث يَعتبرن ما يعانين منه مجرد توتر عصبي، أو مشكلة غذائية أو مشكلة في الجهاز الهضمي، أو تغيرات في الجسم مرتبطة بالعمر".

وأضاف:"هناك العديد من الأعراض التي تستدعي الانتباه، والتي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض منها:

آلام مزعجة ومتكررة في أسفل البطن، قد تظهر وتختفي بشكل دوري.

انتفاخ مستمر في البطن لا يزول حتى بعد تعديل النظام الغذائي، ويصاحبه شعور بالثقل.

إمساك طويل الأمد دون سبب واضح، قد يستمر لأسابيع، نتيجة ضغط الورم المتزايد على الأعضاء المجاورة واضطراب حركة الأمعاء.

في المراحل المتقدمة، قد يحدث تجمع للسوائل في تجويف البطن.

كما أشار الطبيب إلى علامات أخرى مقلقة مثل الشعور بالشبع حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، والغثيان، والضعف الشديد، والإرهاق العام.

ودعا كومار النساء إلى إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض، مؤكدا أن أكثر الوسائل فعالية هي الموجات فوق الصوتية عبر المهبل، بالإضافة إلى تحليل الدم للكشف عن المؤشر الورمي CA-125، الذي يُعد من المؤشرات الحيوية المهمة في التشخيص المبكر.