تصنيفات القوة تسبق صافرة البداية.. من يحسم قمة فرنسا وإسبانيا الليلة؟

خبرني - تتجه الأنظار إلى ملعب AT&T في مدينة دالاس، الذي يستضيف مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين منتخبين وصلا إلى المربع الذهبي بأسلوبين مختلفين.

وبحسب تصنيفات "فيفا" لقوة أداء اللاعبين، يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة متسلحا بأفضل خط هجومي وأبرز صناع اللعب في البطولة، بينما يعتمد المنتخب الإسباني على منظومة دفاعية هي الأقوى حتى الآن، في صراع منتظر بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

مبابي يتربع على عرش الهجوم

يواصل كيليان مبابي تصدر تصنيف أفضل المهاجمين في البطولة بعدما سجل 8.97 نقطة، معززا مكانته بفضل هدف وتمريرته الحاسمة أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

كما واصل زملاؤه التألق، إذ تقدم عثمان ديمبيلي إلى المركز السادس بعد تسجيله أمام "أسود الأطلس"، بينما حقق ديزيريه دوي قفزة كبيرة في التصنيف، ما يعكس التنوع الكبير في الحلول الهجومية لدى المنتخب الفرنسي.

أما المنتخب الإسباني، فيعتمد على جماعية الأداء أكثر من التألق الفردي، حيث يبرز كل من لامين جمال وميكيل أويارزابال وفابيان رويز، الذين لعبوا أدوارا مؤثرة في بلوغ نصف النهائي.

أوليس يقود صناع اللعب

فرض المنتخب الفرنسي حضوره أيضا في تصنيف صناع اللعب، بعدما حافظ مايكل أوليس على الصدارة بتقييم بلغ 8.30، بفضل مساهماته في بناء الهجمات وكسر خطوط المنافسين، رغم عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف أمام المغرب.

ويظهر مبابي كذلك ضمن نخبة صناع اللعب، بينما تمثل إسبانيا قوة إبداعية يقودها لامين جمال، إلى جانب أليكس باينا وداني أولمو، الذين واصلوا تقديم مستويات مميزة خلال الأدوار الإقصائية.

رودري يقود الحصن الإسباني

في المقابل، فرضت إسبانيا سيطرتها على التصنيفات الدفاعية، حيث يتصدر رودري قائمة أفضل المدافعين بعد عروضه المميزة في البطولة.

ولا يقتصر التفوق الإسباني على رودري، إذ تضم قائمة أفضل خمسة مدافعين أيضا بيدرو بورو وإيميريك لابورت، في انعكاس واضح لقوة المنظومة الدفاعية التي يعتمد عليها المنتخب بقيادة لويس دي لا فوينتي.

ورغم ذلك، يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بدفاع متماسك بعدما خرج بشباك نظيفة أمام المغرب، مع تألق أدريان رابيو وويليام ساليبا وجول كوندي ولوكاس ديني.

نجوم آخرون يخطفون الأنظار

بعيدا عن مواجهة فرنسا وإسبانيا، شهدت التصنيفات صعود عدد من نجوم البطولة، أبرزهم جود بيلينغهام الذي ارتقى إلى وصافة تصنيف المهاجمين بعد تألقه أمام النرويج، بينما تقدم أنتوني غوردون إلى المركز الثاني بين صناع اللعب.

كما تصدر جوردان بيكفورد تصنيف الحراس في بناء اللعب، في حين حقق كل من أندرياس شيلدروب، وجيريمي دوكو، وتشارلز دي كيتيلير قفزات لافتة في التصنيف، رغم خروج منتخباتهم من البطولة.

بقي أن نذكر بموعد أول مواجهة بالدور نصف النهائي لمونديال 2026، بين فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.