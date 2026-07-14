أردوغان يهدي ترامب هدية مميزة

خبرني - أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية، عبارة عن مسدس مخصص ومطلي بالذهب، خلال زيارته إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وأشارت التقارير إلى أن أردوغان قدم مسدسات مماثلة لبقية قادة الحلف المشاركين في القمة، لكن النسخة المخصصة لترامب كانت الوحيدة المطلية بالذهب.

ولفتت إلى أن الهدية كانت من طراز "غوموشاي .357 ماغنوم"، وقد قدمت داخل علبة خشبية تحمل العلم التركي وشعار الناتو.

وأثارت الهدية ردود فعل واسعة بين القادة المشاركين، إذ قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مازحا إن هديته من شراب القيقب بدت "متواضعة" مقارنة بهدية أردوغان، بينما أشار مسؤولون غربيون إلى أن بعض المسدسات ظلت في أنقرة بسبب القيود القانونية المرتبطة بنقل الأسلحة.

كما أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون سيخضع السلاح المهدى له لإجراءات النقل القانونية المعمول بها في بلاده.