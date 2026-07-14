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الفيفا يستجيب لطلب ماكرون قبل نصف نهائي مونديال 2026

  • 14 تموز 2026
  • 08:25
الفيفا يستجيب لطلب ماكرون قبل نصف نهائي مونديال 2026

خبرني - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 ستسبقها دقيقة صمت، إحياء لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية.
وأوضح ماكرون، عبر حسابه على منصة X، أن مراسم الوقوف دقيقة صمت ستقام قبل انطلاق المباراة المقررة مساء الثلاثاء على ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، موجها الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لاستجابته لهذا الطلب.
ويصادف يوم المباراة الذكرى العاشرة للهجوم الذي وقع خلال احتفالات العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو 2016، عندما اقتحم سائق شاحنة حشدا من المحتفلين على كورنيش مدينة نيس، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة المئات.

وتجمع مواجهة فرنسا وإسبانيا، المقرر انطلاقها عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلا أنها ستبدأ هذه المرة بلحظة وفاء وتكريم لضحايا واحدة من أكثر الهجمات مأساوية في تاريخ فرنسا.

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