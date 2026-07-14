7.78 مليار دينار قيمة حركات (إي فواتيركم) خلال النصف الأول من 2026

خبرني - ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" خلال شهر حزيران 2026 بنسبة 2.8% ليصل إلى 7.06 مليون حركة، مقارنة مع 6.86 مليون حركة خلال شهر أيار، فيما ارتفعت قيمة الحركات بنسبة 6% لتبلغ 1.26 مليار دينار، مقابل 1.19 مليار دينار خلال الشهر السابق.

ووفقاً للتقرير الشهري لأنظمة الدفع الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، واطلعت عليه "المملكة"، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام 40.99 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 7.78 مليار دينار.

وبلغ إجمالي عدد مستخدمي "إي فواتيركم" خلال شهر حزيران 5.29 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة مع 5.25 مليون مستخدم في أيار، و5.21 مليون مستخدم في نيسان.

وأظهرت البيانات أن عدد المستخدمين الحاليين للنظام بلغ 5.25 مليون مستخدم، بنسبة 99.2% من إجمالي المستخدمين، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 42.45 ألف مستخدم، بنسبة 0.8%.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المفوترين عبر النظام بلغ 727 مفوتراً يقدمون 2528 خدمة.

واستحوذ قطاع الاتصالات على العدد الأكبر من الحركات المنفذة عبر "إي فواتيركم" خلال حزيران بواقع 2.2 مليون حركة، تلاه قطاع المياه والكهرباء بـ1.99 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.59 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ557 ألف حركة، والتمويل والخدمات المالية بـ323 ألف حركة، والتعليم بـ126 ألف حركة، والنقل والسفر بـ60 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ38 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ37 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ33 ألف حركة.

وبحسب طريقة الدفع، بلغت الحركات المنفذة عبر المدفوعات الرقمية 5.8 مليون حركة، بنسبة 82.2% من إجمالي الحركات، مقابل 1.26 مليون حركة للمدفوعات النقدية، بنسبة 17.8%.

وعلى مستوى قيمة الحركات، استحوذت الخدمات الحكومية على الحصة الأكبر خلال حزيران بقيمة بلغت 816 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ166 مليون دينار، ثم المياه والكهرباء بـ79 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ69 مليون دينار، والاتصالات بـ37 مليون دينار، والتعليم بـ33 مليون دينار، والبنوك بـ17 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ16 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فيما بلغت قيمة حركات النقابات والمنظمات 10 ملايين دينار.

وبلغت قيمة الحركات المنفذة عبر المدفوعات الرقمية 1.1 مليار دينار، بنسبة 88% من إجمالي قيمة الحركات، مقابل 151.9 مليون دينار للمدفوعات النقدية، بنسبة 12%.

وارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة خلال شهر حزيران إلى 179 ديناراً، مقارنة مع 174 ديناراً خلال شهر أيار.