عون: أمن الأردن ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

خبرني - أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال عون، في بيان، إن الاعتداءات على هذه الدول هي "محاولات مكشوفة ومتعدّدة المصادر"، لا تستهدف فقط أمنها، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير للشعوب العربية.

وأكّد التضامن اللبناني الواسع والكامل مع الأردن والسعودية ودول الخليج العربي، معتبرا أن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادتها هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.

وتأتي إدانة الرئيس اللبناني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، إثر تجدّد تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين إيران والولايات المتحدة، إذ تستهدف إيران دولا في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.