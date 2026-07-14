الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين بعد ارتفاع النفط ومخاوف التضخم

خبرني - انخفض الذهب الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين إذ أدّت حرب إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وعزز مخاوف التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3993.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش بعد أن خسر قرابة 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب عند 4000.70 دولار.

وواصل الجيش الأميركي ضرباته على إيران لليلة الثالثة على التوالي الاثنين، وتعرضت ناقلتان لإطلاق نار في مضيق هرمز، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستستأنف حصارها على الملاحة الإيرانية في الخليج.

ووصلت العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران، بعد أن قفزت بنحو 9% في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار مع تجدّد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.

ويترقب المستثمرون من كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر حزيران المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن مؤشرات جديدة حول التضخم ومسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة، مع تركيز الاهتمام أيضا على بيانات مؤشر أسعار المنتجين والشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش أمام الكونغرس هذا الأسبوع.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي الاثنين إن البنك ربما يحتاج لرفع أسعار الفائدة "في المدى القريب" إذا أظهرت البيانات القادمة استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من المستهدف عند 2%، واصفا السياسة النقدية بأنها عند "مفترق طرق".

وكثف المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال أيلول، وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي توقعات عند نحو 78% برفعها بعدما كانت 57% قبل أسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 56.98 دولارا للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوعين. ونزل البلاتين 1% إلى 1589.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1242.54 دولارا.