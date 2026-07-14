حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيا

خبرني - يحبس مونديال 2026 في كرة القدم أنفاسه الثلاثاء مع انطلاق الدور نصف النهائي، بمواجهة تجمع بين الهجوم الفرنسي المرعب ومنتخب إسبانيا صاحب المهارات الفنية العالية.

بلغت فرنسا نهائيي كأس العالم الأخيرين، ففازت باللقب في روسيا عام 2018 وخسرَت أمام الأرجنتين قبل أقل من أربع سنوات في قطر في نهائي ملحمي رغم ثلاثية كيليان مبابي.

وتسعى فرنسا إلى إحراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، في حين لم ترفع إسبانيا، رغم تاريخها الكروي العريق، الكأس سوى مرة واحدة، في جنوب إفريقيا عام 2010.

ويرى كثير من المراقبين أن تشكيلة إسبانيا هذا العام تملك الجودة اللازمة للفوز بالبطولة، لكن عليها أولا إيجاد طريقة لإيقاف هجوم فرنسا المرصّع بالنجوم بقيادة مبابي.

وسجل مهاجم ريال مدريد الإسباني ثمانية أهداف ويتقاسم صدارة سباق الحذاء الذهبي إلى جانب ليونيل ميسي، ما سيمنح دفاع إسبانيا تحديا مختلفا في أرلينغتون بولاية تكساس.

كما تضم قائمة المهاجمين في فرنسا الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيليه، ومايكل أوليسيه، المولود في إنكلترا والذي تسهم سرعته ومهاراته في المراوغة في إرباك الدفاعات وفتح المساحات أمام مبابي لاستعراض سحره.

وإلى جانبهم، يمكن لفرنسا الاعتماد على ثنائي باريس سان جرمان برادلي باركولا وديزيريه دويه.

وكانت الهزيمة أمام أرجنتين ميسي في نهائي الدوحة تجربة مريرة لفرنسا، كما أن الرغبة بثأر محتمل قوية، إذا ما نجح ميسي في قيادة فريقه لتخطي إنكلترا في نصف النهائي الآخر في أتلانتا يوم الأربعاء.

ويضاف إلى حافز فرنسا أن مدربها ديدييه ديشان سيغادر بعد هذه البطولة إثر 14 عاما في المنصب.

وقال ديشان الذي ينتمي بالفعل إلى النخبة القليلة التي أحرزت كأس العالم لاعبا ومدربا، إنه يتطلع بشدة لإحراز لقب ثالث: "إنها مغامرة إنسانية، وعلى الرغم من أنني اخترت اللاعبين، فإن الوجود مع هذه المجموعة يوميا أمر بالغ الأهمية. أنا سعيد جدا على الصعيد الشخصي، وسعيد أيضاً برؤيتهم يستمتعون إلى هذا الحد".

- أفضلية

في لامين يامال الذي أتم عامه التاسع عشر الاثنين، تملك إسبانيا اللاعب الذي يُرجّح أن يخلف ميسي ومبابي الأصغر سنا كالنجم المقبل لكرة القدم العالمية.

وقاد يامال إسبانيا إلى التتويج في كأس أوروبا 2024، لكنه خاض موندياله الأول وهو ما يزال يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية.

وبدا لاعب برشلونة في البداية أقل تألقا من المعتاد، لكنه تحسن تدريجيا ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة في الفوز على بلجيكا 2-1 في نصف النهائي.

وأشار الشاب إلى أن إسبانيا تملك الأفضلية على فرنسا بعدما تغلبت عليها 2-1 في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، وكذلك في نصف نهائي دوري الأمم 2025 بنتيجة كبيرة 5-4.

وقال يامال "هناك احتمالان، إما أن يبلغوا ثلاثة نهائيات متتالية لكأس العالم، أو نهزمهم ثلاث مرات متتالية. سنرى ما سيحدث".

وبُني مشوار إسبانيا نحو النهائي على دفاع صلب، إذ إن هدف بلجيكا على ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس كان الأول الذي تتلقاه طوال البطولة.

وأعاد المدرب لويس دي لا فوينتي أسلوب الاستحواذ الذي كان سمة مميزة لمنتخبات إسبانيا السابقة، ما يعني أن على فرنسا انتزاع الكرة أولا قبل الانطلاق في هجماتها.