حظوظ المخادمة قائمة لإدارة نهائي كأس العالم 2026

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الأميركي إسماعيل الفاتح لإدارة مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، فيما أسند إدارة مواجهة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

وبذلك، لن يكون الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة ضمن طاقمي تحكيم مباراتي الدور نصف النهائي، رغم استمراره ضمن القائمة المختصرة للحكام الذين أبقاهم "فيفا" لإدارة الأدوار الحاسمة من البطولة.

ويعني استمرار مخادمة ضمن القائمة النهائية للحكام أن فرصته ما تزال قائمة لتولي إدارة مباراة تحديد المركز الثالث أو المباراة النهائية، وذلك وفقاً لقرارات لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.