الإسباني إيشيفيري يصل إلى عمان تمهيدا لقيادة شباب الأردن

خبرني - ينتظر أن يكون المدرب الإسباني - الكولومبي كارلوس إيشيفيري قد وصل يوم أمس إلى العاصمة عمان، تمهيدا لإتمام إجراءات التوقيع الرسمي على كشوفات نادي شباب الأردن، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

ووصل إيشيفيري رفقة مدرب اللياقة البدنية، الذي يحمل الجنسية الإكوادورية، فيما ينتظر أن ينضم مساعد المدرب، الذي يحمل الجنسية الدومينيكانية، إلى الجهاز الفني خلال الأسبوع المقبل، ليكتمل الطاقم الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، فيما ينتظر أن يتعاقد النادي مع مدرب محلي لتدريب حراس المرمى، بحسب الغد.

ويبلغ إيشيفيري من العمر 53 عاما، ويحمل الجنسية الكولومبية أيضا، ويعرف بأسلوبه الفني الذي يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مع تفضيله تطبيق طريقة اللعب (4-3-3)، إلى جانب اهتمامه بالضغط العالي والتحولات السريعة، وهي المدرسة التي يأمل نادي شباب الأردن في أن تمنح الفريق شخصية فنية جديدة خلال الموسم المقبل.

ويتميز الجهاز الفني الجديد بانسجامه الكبير، بعدما سبق لأفراده العمل معا في محطات تدريبية سابقة، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية الانسجام داخل الفريق وتسريع تنفيذ الأفكار الفنية، خاصة مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان إيشيفيري، تولى خلال الفترة الماضية الإدارة الفنية لنادي خاراباكوا في جمهورية الدومينيكان، حيث قاد الفريق في عدد من الاستحقاقات المحلية، بعدما راكم خبرة تدريبية في أكثر من محطة داخل أميركا اللاتينية، الأمر الذي دفع إدارة شباب الأردن للتعاقد معه، إيمانا بقدرته على قيادة مشروع النادي خلال المرحلة المقبلة.

ولن تقتصر مهام المدير الفني الجديد على قيادة الفريق الأول فقط، وإنما سيمتد دوره للإشراف على مشروع تطوير الفئات العمرية بالنادي، من خلال وضع خطة فنية واضحة لتأهيل المواهب وصقلها، بما يضمن استمرارية رفد الفريق الأول باللاعبين مستقبلا، في إطار استراتيجية بعيدة المدى تعمل إدارة النادي على تنفيذها، بهدف بناء منظومة فنية متكاملة تعتمد على الاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب المنافسة على مستوى الفريق الأول.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من داخل نادي شباب الأردن أن إدارة النادي أنجزت حتى الآن التعاقد مع اللاعبين حمزة الشمالي وإسماعيل فريحات، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق، مشيرا إلى أن العمل ما يزال مستمرا للتفاوض مع عدد من اللاعبين، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني الجديد.

وبخصوص مستقبل حارس المرمى عبدالله الجعيدي، أوضح المصدر أن اللاعب ينتظر وصول عرض احترافي من خارج الأردن، قد يكون من أحد الأندية الأوروبية، وذلك وفقا لما أبلغ به إدارة نادي شباب الأردن، التي تترقب حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره مع الفريق.

يشار إلى أن نادي شباب الأردن كان وافق مؤخرا على انتقال اللاعبين أحمد أيمن وصلاح الفراش إلى نادي الحسين إربد، مقابل مبلغ مالي وصفه المصدر بالجيد، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في دعم خزينة النادي، ويمنحه مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، سواء من خلال إبرام صفقات جديدة، أو دعم مشروعه الفني خلال المرحلة المقبلة.