الدفاع الإماراتية: تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.

فيما أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)، من بينهم 4 إصابات بليغة، وفق وكالة "وام".

كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين.

"انتهاك خطير"

وأدانت الدفاع الإماراتية "هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة"، مشددة على أن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

كذلك أعربت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة "إكس" إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على البقاء هادئين والتوجه إلى أقرب مكان آمن.