الرئيس البرازيلي : الولايات المتحدة ستتحول إلى (قرصان)

خبرني - اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتصرف مثل "القراصنة" إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وكان ترامب قد اقترح، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل "20% من قيمة شحنات" السفن الراغبة في عبور المضيق.

وقال لولا، خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول بولاية ساو باولو: "في الماضي، كان ذلك يُعدّ قرصنة".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة".