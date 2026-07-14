فيفا يقلص قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم ويبقي على مخادمة

خبرني - قلّصت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة حكام الساحة المشاركين في كأس العالم 2026، لتقتصر على 12 حكما فقط سيتولون إدارة المباريات المتبقية من البطولة، بعد استبعاد معظم الحكام الذين شاركوا منذ انطلاق المنافسات.

وضمت القائمة المختصرة حكمين عربيين فقط، هما الأردني أدهم المخادمة والمغربي جلال جيد، اللذان سيواصلان إدارة مباريات الأدوار الحاسمة.

كما شملت القائمة عشرة حكام آخرين يمثلون عدة قارات، وهم:

علي رضا فغاني (أستراليا)، إسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)، خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، ويلتون سامبايو (البرازيل)، جواو بينهيرو (البرتغال)، إسبن إسكاس (النرويج)، سيمون مارسينياك (بولندا)، ماوريتسيو مارياني (إيطاليا)، غلين نيبيرغ (السويد)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا).

وكان "فيفا" قد اختار مع انطلاق البطولة ثمانية حكام عرب لإدارة مباريات المونديال، بواقع أربعة من آسيا، هم:

الأردني أدهم مخادمة، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والسعودي خالد الطريس، والإماراتي عمر آل علي، وأربعة من أفريقيا، هم: الجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والموريتاني دحان بيده، والمصري أمين عمر.

ومع تقليص القائمة في المرحلة الأخيرة، احتفظ مخادمة وجيد فقط بمكانهما، فيما خرج الحكام العرب الستة الآخرون من سباق إدارة بقية مباريات البطولة.

وشهدت نسخة كأس العالم 2026 مشاركة غير مسبوقة على مستوى الطواقم التحكيمية، إذ استعان الاتحاد الدولي بـ51 حكم ساحة، و88 حكما مساعدا، و30 حكما لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يمثلون 49 اتحادا وطنيا ضمن ستة اتحادات قارية.

كما شهدت البطولة في بدايتها استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله مسبقا على تأشيرة السفر.

وتعد بطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ المسابقة، مع مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وإقامة 104 مباريات تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز.