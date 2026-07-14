ترمب يدعو لتعيين شقيقة ليندسي غراهام بمجلس الشيوخ

خبرني - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر إلى تعيين دارلين غراهام نوردون شقيقة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام خلفا مؤقتا له في مجلس الشيوخ بعد وفاته المفاجئة.

وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، الاثنين، إن تعيين نوردون سيكون "تكريما رائعا لليندسي الذي أحبها كثيرا".

وتتيح وفاة غراهام المفاجئة عن 71 عاما لحاكم الولاية تعيين خلف مؤقت له، يتولى المقعد حتى انتهاء ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان غراهام من أبرز الأصوات الجمهورية في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، وحليفا مقربا من ترمب.

ولم يتزوج غراهام ولم ينجب وكانت تربطه علاقة وثيقة بشقيقته دارلين التي تولى رعايتها وتبنّاها قانونيا بعد وفاة والديهما عندما كان في أوائل العشرينيات من عمره.

وقد تقرر إجراء انتخابات تمهيدية خاصة للحزب الجمهوري يوم 11 أغسطس/آب المقبل لاختيار مرشح لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ويُتوقع أن تشهد المنافسة على المقعد اهتماما واسعا داخل الحزب الجمهوري في ظل دراسة عدد من الشخصيات البارزة في الولاية خوض السباق لخلافة غراهام.