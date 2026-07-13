تسريب يكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Motorola Edge 70 Max

خبرني - تسارعت وتيرة التسريبات قبل الإعلان الرسمي عن هاتف موتورولا الجديد، كاشفة عن تفاصيل التصميم والمواصفات الداخلية، في خطوة تمنح المستخدمين تصورا شبه كامل عن أحد أبرز هواتف الشركة المنتظرة.

قبل يومين فقط من موعد إطلاقه الرسمي، ظهر مقطع فيديو يستعرض هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Max عن قرب، مقدما نظرة تفصيلية على تصميمه من مختلف الزوايا. وفي الوقت نفسه، سربت مجموعة جديدة من الصور التخيلية التي تبدو رسمية، كاشفة الهاتف بجميع خيارات ألوانه.

وفقا لموقع GSMArena يُظهر مقطع الفيديو أن Motorola Edge 70 Max سيأتي مزودا بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل من مستشعر Sony LYTIA، مع دعم تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، ما يعزز قدراته في التصوير وإنتاج صور أكثر ثباتا.

وكانت شركة موتورولا قد أكدت بالفعل أن الهاتف سيأتي بتصميم يجمع بين ظهر زجاجي وإطار مصنوع من الألومنيوم، بما يمنحه مظهرا فاخرا ومتانة أعلى.

وفي السياق ذاته، نشر مصدر آخر صورا تخيلية تبدو رسمية للهاتف، أظهرت خيارات الألوان التي سيُطرح بها، وتشمل الأزرق الجليدي (Glacier Blue)، والأسود العقيقي (Onyx Black)، والأخضر المريمي (Sage Green).

وسيعمل هاتف Motorola Edge 70 Max بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة تصل إلى 12 غيغابايت، مع غرفة تبريد بالبخار تبلغ مساحتها 5500 ملم²، بهدف تحسين الأداء والحفاظ على درجات حرارة مستقرة أثناء الاستخدام المكثف.

كما سيضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، والشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25 واط.

ومن بين المزايا المؤكدة أيضًا، شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، مع مستوى سطوع أقصى يصل وفقا للشركة إلى 7000 شمعة، بما يوفر تجربة مشاهدة مميزة حتى في ظروف الإضاءة القوية.

ومن المقرر أن تكشف موتورولا رسميا عن هاتف Motorola Edge 70 Max في السوق الهندي يوم 15 يوليو/تموز.