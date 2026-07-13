سحب قرعة البطولة الآسيوية الحادية عشرة للناشئين لكرة اليد

خبرني - سحبت، اليوم الاثنين، قرعة البطولة الآسيوية الحادية عشرة لمنتخبات الناشئين لكرة اليد، في قاعة عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، التي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 20 إلى 31 آب المقبل.

وحضر مراسم القرعة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الدكتور ساري حمدان، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، والمدير الفني في الاتحاد الآسيوي، جاسم ذياب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني وممثلي وسائل الإعلام.

وأسفرت القرعة عن حلول المنتخب الأردني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والكويت وإيران وسوريا والهند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان والسعودية والبحرين وقطر والصين تايبيه.

وتقام منافسات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى الدور الثاني أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة.

وعلى هامش مراسم القرعة، وقع الاتحاد الأردني لكرة اليد، ممثلا برئيسه الدكتور تيسير المنسي، مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ممثلا بنائب رئيسه الدكتور ساري حمدان، اتفاقية استضافة البطولة.