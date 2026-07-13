ترمب: ستتلقى إيران ضربات قاسية الليلة وغدا

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران "ستتلقى ضربات قاسية" يومي الاثنين والثلاثاء، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستضربها بقوة الليلة وغدا".

وأضاف، في مقابلة صحفية الاثنين، أن مذكرة التفاهم مع إيران "كانت اختبارا، لكنها لم تلتزم بها".

كما أشار إلى أنه يختلف أحيانا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويبلغه بذلك، لكنه أكد أنه "ينسجم معه بشكل جيد للغاية".

وكان المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، أعلن عن بدء الحصار البحري الأميركي على جميع حركة السفن، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وحصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 تموز.

وأشار إلى أن الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وجهات غير إيرانية وإليها، وسيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بينهما في نيسان.

وكان ترامب، أعلن عزمه فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأنه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أنّ واشنطن "في طور السيطرة" على الممر الاستراتيجي.

ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط 2026 مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.

وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها، بالاستهداف.

ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.