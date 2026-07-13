حكم سلفادوري يدير القمة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويعاون بارتون في إدارة اللقاء مواطنه دافيد موران كمساعد أول، والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو كمساعد ثانٍ، بينما يتولى الحكم السويدي غلين نيبرغ مهمة الحكم الرابع.

ويواصل الحكم السلفادوري حضوره اللافت في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث ستكون مباراة فرنسا وإسبانيا هي الرابعة التي يديرها خلال البطولة، بعدما أدار ثلاث مواجهات سابقة، بدأها بلقاء تركيا وباراجواي في دور المجموعات، والذي شهد إشهار البطاقة الحمراء في وجه ميجيل ألميرون.

كما أدار بارتون مواجهة اليابان والسويد، قبل أن يقود مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ16، والتي حسمها المنتخب السويسري بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وتمثل مواجهة فرنسا وإسبانيا أول ظهور للحكم السلفادوري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الدولية، بعد أن سبق له إدارة ثلاث مباريات أيضًا في نسخة مونديال 2022، كان أبرزها لقاء إنجلترا والسنغال في دور الـ16.

وتترقب جماهير الكرة العالمية المواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم، وسط آمال بأن يقدم طاقم التحكيم أداءً يواكب أهمية وقيمة المباراة.

12 حكمًا يواصلون إدارة مباريات كأس العالم 2026

ويعد بارتون ضمن قائمة من 12 حكما آخرين احتفظ بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة المباريات المتبقية من البطولة، منهم الثنائي العربي أدهم مخادمة من الأردن، وجلال جيد من المغرب.

والحكام الآخرون هم: علي رضا فغاني (أستراليا)، وإسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)، وخيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، وويلتون سامبايو (البرازيل)، بالإضافة إلى جواو بينهيرو (البرتغال)، وإسبن إسكاس (النرويج)، وسيمون مارسينياك (بولندا)، وماوريتسيو مارياني (إيطاليا)، وجلين نيبيرغ (السويد)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا).