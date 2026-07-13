انطلاق عروض ليالي الفيلم العربي في شومان الثلاثاء

خبرني - تنطلق مساء الثلاثاء في مؤسسة عبد الحميد شومان بعمان، عروض ليالي الفيلم العربي، التي تنظمها لجنة السينما في المؤسسة وتستمر حتى الخميس المقبل.

ووفق بيان للمؤسسة الاثنين، تبدأ عروض الأفلام عند السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء بالفيلم السوداني " وداعا جوليا " وهو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج محمد كُردفاني، الذي لم يكتفِ بتمثيل السودان في جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، بل حصد أكثر من 37 جائزة عالمية، وتم اختياره في مسابقة "نظرة ما" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم سوداني في تاريخ المهرجان. حيث منحته لجنة التحكيم، جائزة تحمل اسم "جائزة الحرية".

أما الفيلم الروائي الطويل " قرية قرب الجنة"، الذي سيعرض يوم بعد غد الأربعاء، فقد شكل في مهرجان (كان) السينمائي العام 2024، مفاجأة سعيدة للنقاد وعشاق السينما في العالم، نظرا لكونه قادم من الصومال هذا البلد الفقير، الذي ما يزال يعيش تحت وطأة العنف والحروب الأهلية المتتالية، وهو العمل الأول لمخرجه الشاب مو هراوي، الذي أنجزه على نحو درامي وجمالي بدقة وبراعة.

يشار إلى أن المخرج هراوي المولود في مقديشو، قبل هجرته إلى النمسا في سن الثامنة عشرة ودرس السينما في ألمانيا، وهناك استطاع إنجاز مجموعة من الأفلام القصيرة، من بينها فيلمان تدور أحداثهما في الصومال، الأول حمل عنوان "الحياة عند القرن" العام 2020، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان لوكارنو بسويسرا، والفيلم الثاني بعنوان "هل سيأتي والداي لرؤيتي" العام 2022، الذي عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.

وتختتم العروض يوم الخميس المقبل بالفيلم "حلم شهرزاد" الذي يعد محطة مهمة في مسيرة المخرج الوثائقي الجنوب إفريقي فرانسوا فيرستر، إذ ينطلق من خلفيته المناهضة للفصل العنصري.