ترمب يبلغ الكونجرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

خبرني - أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونجرس رسمياً، باستئناف العمليات العسكرية في إيران.

وفي رسالة وُجِّهت إلى قادة الكونجرس ، ذكر ترمب أن القوات الأميركية نفذت "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران" في 7 يوليو.

ويُعيد هذا الإشعار تأجيج الصراع بين الكونجرس والبيت الأبيض حول صلاحيات الرئيس في مواصلة شن الحرب في إيران دون الحصول على موافقة تشريعية.

وسبق أن صوّت مجلسا (النواب والشيوخ) لصالح مطالبة ترامب بإنهاء الحرب أو السعي للحصول على موافقة لمواصلتها، في حين يواصل البيت الأبيض التأكيد على أن الرئيس يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

