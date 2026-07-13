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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

  • 13 تموز 2026
  • 21:38
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأشارت الهيئة إلى أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم غد وتنتهي بنهاية يوم الخميس المقبل.

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