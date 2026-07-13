فنان تونسي يرتدي سترة (واقية من الرصاص) خلال حفل في ليبيا

خبرني - أثار الحفل الذي أحياه الفنان التونسي مروان الجبالي، المعروف باسم "نوردو"، في العاصمة الليبية طرابلس جدلاً واسعاً، بعدما ظهر خلاله مرتدياً سترة أثارت تكهنات بأنها واقية من الرصاص، وسط انتقادات من ناشطين اعتبروا المشهد مسيئاً لصورة الوضع الأمني في البلاد.

ولم يقتصر الجدل على ظهور الفنان التونسي بهذه السترة، إذ انتقد عدد من النشطاء إقامة الحفل في أعقاب إلغاء حفل الفنان السوري "الشامي" قبل أسابيع، مطالبين بتوضيحات حول الظروف التنظيمية والأمنية المحيطة بالفعاليات الفنية في العاصمة الليبية.

وقالت إحدى الصفحات الليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ظهور نوردو مرتدياً سترة مضادة للرصاص "يترك انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام، ويعطي صورة غير مناسبة عن أمن واستقرار ليبيا".

وجاء ظهور الفنان التونسي بالسترة عقب اشتباكات محدودة وقعت بين جهاز الأمن العام وجهاز 166 بالقرب من موقع إقامة الحفل في منطقة حي الأندلس بطرابلس، ما زاد من حدة الجدل حول دلالات هذا الظهور.

واعتبر أحد الناشطين على "فيسبوك"، أن ظهور نوردو بهذه السترة "يطرح أكثر من علامة استفهام"، محملاً لجنة تنظيم الحفل مسؤولية عدم تدارك الأمر، لما قد يحمله المشهد من رسائل سلبية للرأي العام.

وأضاف أن اختيار الفنان التونسي للمشاركة في فعاليات صيفية داخل طرابلس كان بهدف الترويج للمدينة، إلا أن ظهوره بهذه الطريقة، وفق رأيه، قد يعطي انطباعاً غير مناسب عن الوضع الأمني في ليبيا.

في المقابل، دافع ناشطون عن الفنان التونسي، مؤكدين أن السترة التي ارتداها ليست مضادة للرصاص، وإنما قطعة أزياء استعراضية شائعة في عروض الفنانين حول العالم.

من جهته، أشاد نقيب المهن الموسيقية في تونس ماهر الهمامي بنجاح الحفل، واصفاً إياه بأنه "نجاح باهر ومميز"، مشيراً إلى أن نوردو حظي بحضور جماهيري كبير وتفاعل واسع خلال عرضه في حي الأندلس بطرابلس.

وأكد الهمامي أن نجاح الحفل يعكس الشعبية التي حققها الفنان التونسي خلال مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن أعماله تجاوزت حدود تونس لتصل إلى جمهور عربي وأفريقي.