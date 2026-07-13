طعام شائع متوفر في كل منزل قد يساعد على النوم

خبرني - يكشف خبراء التغذية عن دور بعض الأطعمة في تحسين جودة النوم، في وقت يعاني فيه عدد كبير من الأشخاص من اضطرابات النوم وصعوبة الحصول على الراحة الكافية خلال الليل.

ويرتبط النوم الجيد بعدة عوامل، من بينها العادات اليومية والنشاط البدني والنظام الغذائي. فإلى جانب ممارسة تمارين الاسترخاء أو القراءة قبل النوم، يمكن لما يتناوله الشخص في المساء أن يؤثر بشكل مباشر على جودة نومه.

وينصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة والمشروبات قبل النوم، خاصة تلك التي قد تسبب صعوبة في الهضم أو تؤثر في قدرة الجسم على الاسترخاء. ويعد الجبن من الأطعمة التي ارتبطت شعبيا بالكوابيس، ورغم أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى دليل قوي، فإن صعوبة هضمه لدى بعض الأشخاص قد تجعل النوم أقل راحة.

كما قد تؤدي الوجبات الدسمة التي يتم تناولها قبل النوم مباشرة إلى اضطراب النوم، لأنها ترهق الجهاز الهضمي وتزيد الشعور بالانزعاج خلال الليل. كذلك ينصح بتجنب القهوة في ساعات المساء، بسبب احتوائها على الكافيين الذي قد يبقي الشخص مستيقظا لفترة أطول، وقد ينطبق الأمر أيضا على بعض أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي الأخضر.

وفي المقابل، قد تساعد بعض الأطعمة على تحسين جودة النوم. وكشفت خبيرة التغذية لين مورفي، أن اختيار الطعام المناسب في وجبة العشاء يمكن أن يكون له تأثير واضح على النوم، مشيرة إلى أن "معظم الناس لا يدركون أن ما يتناولونه من طعام يؤثر بشكل مباشر على جودة نومهم".

وتشير مورفي إلى أن الأرز الأبيض قد يكون من الخيارات المفيدة قبل النوم، بسبب ارتفاع مؤشره الغلايسيمي، وهو المقياس الذي يوضح سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام. وتساعد الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع على الهضم بشكل أسرع، ما قد يقلل الشعور بالامتلاء والانزعاج قبل النوم.

وللحصول على وجبة أكثر توازنا، يمكن تناول الأرز الأبيض مع الخضراوات الورقية الغنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي. ويعد المغنيسيوم من العناصر الغذائية التي تدعم إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ ومساعدة الجسم على الاستعداد للنوم.

ورغم أن بعض المكملات الطبيعية، مثل المغنيسيوم، قد تساعد في تحسين جودة النوم، فإن تعديل النظام الغذائي المسائي قد يكون خطوة أولى بسيطة قبل الاعتماد على هذه الخيارات.

وينصح الخبراء بتناول وجبة العشاء قبل موعد النوم بثلاث ساعات على الأقل، لمنح الجسم وقتا كافيا لهضم الطعام والاستعداد لنوم أكثر راحة.