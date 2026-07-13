استهدفت المنطقة الجنوبية.. السعودية تعلن التصدي لصواريخ باليستية حوثية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، الإثنين، اعتراض صواريخ أطلقتها الحوثيين باتجاه جنوب المملكة.

وقال المالكي، في بيان مقتضب، إن «الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية».

وكانت مصادر محلية وتقارير إعلامية قد أفادت بأن الحوثيين أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية من مواقعها في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

ويأتي تصعيد الحوثيين ردًا على غارة نفذها الجيش اليمني على مطار صنعاء الدولي، بهدف إخراجه عن الخدمة ومنع هبوط طائرة إيرانية.

وتوعد الحوثيين بالرد، واعتبرت الهجوم على مطار صنعاء نهاية «لمرحلة خفض التصعيد»، في إشارة إلى انهيار الهدنة الأممية الهشة المستمرة منذ عام 2022.

ودخلت الأزمة اليمنية، الإثنين، مرحلة تصعيد جديدة، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية حالة الانعقاد الدائم، واستهدف الجيش اليمني مدرج مطار صنعاء.