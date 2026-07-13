مقاول مركز صحي ابو نصير خالف شروط الصيانة والافتتاح تأخر

خبرني - انتقد النائب تيسير أبو عرابي بشدة استمرار إغلاق مركز صحي أبو نصير الشامل منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي لغايات الصيانة، معتبرا أن هذا التوقف الطويل يمثل إخلالا واضحا بالخدمات الطبية والرعاية الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وأوضح أبو عرابي، في تصريح لفضائية رؤيا يوم الأحد، أنه وجه سؤالا نيابيا رسميا للوقوف على أسباب هذا التعطيل، كاشفا أن بنود العطاء كانت تلزم المقاول بضمان استمرار عمل المركز وتقديم خدماته للمراجعين بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة.

وأشار إلى أن المقاول خالف تلك الشروط وأجبر الإدارة على الإغلاق التام، وكان من المفترض تسليم المشروع وإنهاء كافة الأعمال في شهر نيسان/أبريل الماضي، وهو ما لم يتم إنجازه حتى الآن.

وأضاف النائب أن قرار الإغلاق ترتب عليه تحويل المرضى والمراجعين إلى مراكز صحية بديلة في مناطق شفا بدران، والجبيهة، وصويلح، مما كبد أهالي منطقة أبو نصير مشقة التنقل لمسافات بعيدة، فضلا عن مواجهتهم صعوبات في صرف بعض الأدوية الشهرية الحيوية غير المتوفرة في تلك المراكز المجاورة.

وأكد أبو عرابي عزمه طرح هذا الملف الحساس مباشرة أمام رئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان، لفتح تحقيق يحدد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير وإيجاد حلول فورية تعيد تشغيل هذا المرفق الصحي الحيوي لخدمة أهالي المنطقة.