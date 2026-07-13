الاردن .. تعطل مضخة في سد الوحدة يفرض تعديل برنامج توزيع المياه بقرى اربد

خبرني - أعلنت شركة مياه اليرموك عن تعطل إحدى مضخات بئر سد الوحدة، الأمر الذي تسبب في انخفاض كميات المياه المزودة مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من توريد وتركيب مضخة جديدة وإعادة البئر إلى العمل بكامل طاقته.

وأوضحت الشركة أن هذا العطل الطارئ سيؤثر على برنامج توزيع المياه في قرى الكفارات باربد، حيث سيصبح دور التوزيع كل ثمانية أيام بدلًا من سبعة أيام، وذلك بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال الصيانة واستبدال المضخة.

وأكدت شركة مياه اليرموك أن كوادرها تعمل على تسريع إجراءات تركيب المضخة الجديدة وإعادة انتظام التزويد المائي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن الحد من آثار هذا الظرف الطارئ على المشتركين.

ودعت الشركة المواطنين الكرام إلى تفهم هذا الظرف الخارج عن إرادتها، معربةً عن اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا الخلل، ومؤكدة حرصها على استعادة برنامج التوزيع المعتاد فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.