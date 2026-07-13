وزير الحرب الأمريكي يفيد بتشكيل مجموعة مع وزارة العدل لتحديد المسؤولين عن التسريبات

خبرني - أفاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بتشكيل فريق عمل مشترك للبنتاغون مع العدل الأمريكية للتحقيق في حالات الكشف غير المصرح به عن المعلومات وتحديد المسؤولين عن التسريبات.

وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي X: "لقد شكلت وزارة الحرب ووزارة العدل فرقة عمل مشتركة لتحديد هوية المسربين ومقاضتهم".

أكد هيغسيث أن تسريب المعلومات الحساسة المتعلقة بالدفاع الوطني خيانة للجيش الأمريكي ويعرضه للخطر.

في فبراير 2025، أعلن البنتاغون عن إعادة تنظيم أماكن عمل الصحفيين، ما استلزم من العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى إخلاء مكاتبها الدائمة في مبنى الوزارة والانتقال إلى غرفة صحفية منفصلة. وادّعت الوزارة أن هذا الإجراء ضروري لتوسيع نطاق وصول وسائل الإعلام الجديدة، لكن الصحفيين وصفوا القرار بأنه تقييد لوصول الصحافة.

في مارس من نفس العام، أصدر البنتاغون أيضا قواعد جديدة تلزم الصحفيين بتنسيق اتصالاتهم مع موظفي الوزارة عبر المكتب الإعلامي.

وبررت الوزارة هذه الإجراءات بضرورة حماية المعلومات السرية، بينما ذكرت منظمات الصحفيين أن الوصول إلى المصادر بات مقيدا.