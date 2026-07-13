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بينهم صلاح.. مدرب ليفربول الجديد يكشف خططه بعد رحيل أصحاب الخبرات

  • 13 تموز 2026
  • 20:05
بينهم صلاح مدرب ليفربول الجديد يكشف خططه بعد رحيل أصحاب الخبرات

خبرني - كشف أندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد أنه يسعى للتعاقد مع المزيد من اللاعبين الجدد بعد رحيل عدد من أصحاب الخبرات.

وودع ليفربول عدداً من اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح والاسكتلندي أندي روبرتسون، بعدما قضيا سنوات طويلة مع الفريق.

وتعاقد ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، حتى الآن مع قلب الدفاع جيريمي جاكيه من استاد رين والجناح فيكتور مونيوز من أوساسونا استعداداً لموسم 2026-2027.

وقال إيراولا في أول مؤتمر صحفي له كمدرب للفريق: "تعاقدنا مع لاعبين اثنين بالفعل لكننا بحاجة للمزيد من اللاعبين، ندرك ذلك، النادي يعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "أنا كمدرب، ومن منطلق الأنانية، نريد انضمام اللاعبين لنا منذ اليوم الأول وبدء التدريبات استعداداً للموسم الجديد، لكننا نعلم أن كرة القدم لا تسير على هذا النحو، النادي يعمل بجدية لإتمام هذه التعاقدات".

ويواجه المدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية في يونيو/حزيران الماضي بعد إقالة الهولندي أرني سلوت، تحدياً يتمثل في إنعاش حظوظ الفريق مع اضطراره أيضاً للتعامل مع غياب المصري محمد صلاح المصدر الرئيسي لأهداف الفريق طوال معظم العقد الماضي.

كما اعترف بأنه سيتعين عليه إيجاد حلول للتعامل مع الإصابات طويلة المدى لكل من هوغو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني.

وواصل إيراولا (44 عاماً) أنه قد يتعين عليه تكييف بعض جوانب أسلوبه مع منصبه الجديد، المنصب الأبرز في مسيرته المهنية، بعد التحدث مع لاعبي ليفربول وجهازه المعاون حول الطرق التي حققت نجاحاً سابقاً معهم وما يمكن تحسينه.

وأردف: "أعتقد أن الأمر مختلف، أتمتع بميزة أن اللاعبين ربما يعرفون بالفعل ما سنطلبه منهم بشأن أسلوب اللعب، لكن سيكون لدينا الوقت الكافي للتعارف. من السهل معرفة اللاعب وسؤاله عن المراكز التي يشعر فيها بالراحة، وأين يرى نفسه لأنني أطرح عليهم هذه الأسئلة".

وأكمل: "لكن بعد أن أراهم، سأجري بعض التجارب في فترة الإعداد للموسم الجديد، وسأشعر بالأمور ومن ثم سأتخذ القرارات بناء على ذلك".

وشدد إيراولا على أنه يدرك حجم منصبه الجديد وجاهز له، مختتماً: "أريد أن أعتقد ذلك، أنا أفهم الأمر، لن أعرف ذلك تماماً حتى أمر بتجارب معينة، أنا هنا لخوض هذه المواقف وجاهز لها".

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