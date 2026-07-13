رغبة باولو مالديني.. غوارديولا مرشح لقيادة منتخب أوروبي

خبرني - دخل المدرب الإسباني المخضرم بيب غوارديولا، دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا.

غوارديولا لا يرتبط بأي عقود في الوقت الحالي، بعد رحيله عن مانشستر سيتي بانتهاء الموسم المنصرم.

ويظهر اسم بيب بعدما ارتبط المنصب خلال الأيام الماضية بأسماء بارزة مثل أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مستقبل الجهاز الفني لـ"الأتزوري" بات بيد الأسطورة باولو مالديني، الذي تولي مؤخراً مسؤولية الإدارة الفنية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن كونتي ومانشيني، رغم تصدر اسميهما الترشيحات إعلامياً، لا يظهران قائمة الأمنيات لدى الإدارة الفنية الجديدة، التي تدرس خيارات أخرى أكثر طموحاً.

وأضافت الصحيفة أن غوارديولا، الذي كان يتقاضى راتباً ضخماً مع مانشستر سيتي، يضع المشروع الرياضي في مقدمة أولوياته، وليس الجانب المالي فقط، وهو ما قد يجعله منفتحاً على خوض تجربة تدريب المنتخبات لأول مرة في مسيرته.

وترى الإدارة الإيطالية أن قيادة منتخب إيطاليا وإعادة بنائه بعد الفترة الصعبة التي مر بها قد تمثل تحدياً جديداً وجذابا بالنسبة للمدرب الإسباني، الذي حقق نجاحات كبيرة مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ورغم ذلك، لم تصدر حتى الآن أي مؤشرات رسمية من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو من غوارديولا نفسه تؤكد وجود مفاوضات مباشرة، لتبقى الفكرة في إطار الترشيحات والتكهنات التي كشفت عنها الصحافة الإيطالية.