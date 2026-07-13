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رانيا يوسف تكشف حقيقة احتراف ابنتها نانسي الفن

  • 13 تموز 2026
  • 19:55
رانيا يوسف تكشف حقيقة احتراف ابنتها نانسي الفن

خبرني - كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل موقف ابنتها نانسي محمد مختار من دخول المجال الفني، مؤكدة أن ابنتها خاضت بالفعل تجربتين فنيتين خلال الفترة الماضية، لكن تركيزها الحالي ينصب على استكمال دراستها.

 

وقالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية إن ابنتها دخلت المجال الفني برغبتها الشخصية، موضحة: "بنتي كان ليها تجربتين في الوسط الفني من نفسها، لكن دلوقتي مركزة في الدراسة اللي بدفع فيها دم قلبي، فلازم تخلص الأول وبعدين تفكر هتعمل إيه".

 

رانيا يوسف تكشف حقيقة احتراف ابنتها نانسي الفن - صورة 1

وأوضحت الفنانة أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنهاء نانسي دراستها، وبعد ذلك سيكون لها الحرية في تحديد الطريق الذي ترغب في استكماله، سواء بالاستمرار في الفن أو اختيار مجال آخر.

رانيا يوسف تخوض تجربة سينمائية جديدة 

وعلى الجانب الفني، تواصل رانيا يوسف حضورها السينمائي من خلال فيلم "ابن مين فيهم"، الذي يعرض حاليًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية رشدي، التي يجسدها الفنان بيومي فؤاد، وهو رجل أعمال يعيش حياة غير مستقرة، قبل أن تنقلب حياته بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة.

وخلال رحلة البحث عن الابن، يلتقي رشدي بالمحامية ماجدة، التي تقدم شخصيتها الفنانة ليلى علوي، لتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات التي يناقش خلالها الفيلم موضوعات المسؤولية والعلاقات الإنسانية والروابط العائلية غير المتوقعة.

رانيا يوسف تكشف حقيقة احتراف ابنتها نانسي الفن - صورة 2

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد ورانيا يوسف، كل من انتصار، والفيلم من إخراج هشام فتحي.

آخر أعمالها في الدراما

وكانت رانيا يوسف قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "روج أسود"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم مهند حسني، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد.

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