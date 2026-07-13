يقتل نصف مصابيه قبل وصولهم المستشفى .. هكذا توفي ليندسي غراهام

خبرني - كشف تقرير الطب الشرعي الأولي، لوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، عن السبب الرئيسي وراء موته المفاجئ، مساء السبت الماضي.

وقال بيان مشترك لرئيس شرطة العاصمة الأمريكية جيفري كارول، وكبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة كولومبيا الدكتور فرانسيسكو جيه دياز، إن غراهام، توفي نتيجة تسلخ الشريان الأبهر، الناتج عن تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح البيان أن غراهام، توفي في مستشفى جامعة جورج واشنطن في تمام 10:23 مساء السبت، وأجري التشريح أمس الأحد.

وقال كبير الأطباء الشرعيين، إنه أجرى فحصا شاملا لجثة غراهام، والتشريح الأولي كشف عن تسلخ الأبهر، مشيرا إلى أنه سيجرى تشريح مفصل للجثة، تتعلق بالسموم والفحوصات المجهرية الأخرى، والتي ستستغرق وقتا، لإصدار وثيقة بسبب الوفاة النهائي.

يشار إلى أن غراهام، كان أحد أبرز سيناتورات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وأحد أبرز داعمي الاحتلال، وهو عقيد سابق في الجيش الأمريكي، وأعلن مكتبه صباح الأحد وفاته رسميا عن 71 عاما وقال إنه توفي نتيجة مرض مفاجئ وقصير.

وكان غراهام من أبرز مؤيدي شن الولايات المتحدة للحروب، ومتشدد في المواقف الخارجية، خاصة دعم الاحتلال، وكان أشهر مواقفه الدعوة لمنح "إسرائيل" قنابل نووية لضرب غزة وإبادة سكانها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن غراهام اتصل به ليلة السبت، بعد عودته من أوكرانيا، وبدا عليه التعب قليلا، لكنه كان بصحة جيدة، قبل أن تعلن وفاته.