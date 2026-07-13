صحيفة إيرلندية : الاردن قبض على قاتل الاميركية كارني

خبرني - رصد

كشفت صحيفة دبلن لايف الإيرلندية أن السلطات الأردنية ألقت القبض على المشتبه به في قضية مقتل الأميركية جيمي كارني، وذلك بعد عودته إلى الأردن خلال الأيام الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن مديرية الأمن العام أصدرت قرارًا باحتجاز المشتبه به فور التأكد من وصوله إلى المملكة أواخر الأسبوع الماضي، فيما أُبلغت السلطات الإيرلندية بعملية الاعتقال يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به، وهو شريك الضحية، غادر مدينة كيلارني الإيرلندية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسافر جواً من دبلن إلى إسطنبول، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى الأردن، وذلك قبل أن تدرك الشرطة الإيرلندية (الجاردا) وفاة كارني، المولودة في نيويورك.

وأضافت أن المحققين يعتقدون أن المتهم، البالغ من العمر 28 عامًا، سافر إلى الأردن بعد فترة وجيزة من وصوله إلى تركيا، وكان يحاول التوجه إلى شمال المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم كان قد تقدم بطلب لجوء في إيرلندا في يونيو/حزيران 2024، وكان يطعن في قرار رفض طلبه وقت وقوع الجريمة، مؤكدة أن السلطات الأمنية الأردنية سارعت إلى توقيفه فور علمها بعودته إلى البلاد.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن القضية أو الإجراءات القضائية اللاحقة.