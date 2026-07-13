القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات بحرية وجوية غير مسبوقة على إيران

خبرني - نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية موسعة استخدمت لأول مرة سفنا سطحية غير مأهولة من طراز "كورسير" في العمليات القتالية، حيث استهدفت منشأة لصيانة الغواصات والسفن بميناء بندر عباس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن القوات استخدمت الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه، بالإضافة إلى السفن المسيرة الهجومية لأول مرة، في ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومحطات الرادار الساحلية، ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة، والقوارب الهجومية الصغيرة، في محاولة لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز.

ووفقا للبيان فإن الضربات التي بدأت في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، استهدفت "عشرات الأهداف" في مواقع متعددة داخل إيران، بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ردا على استهداف سفينة حاويات في مضيق هرمز نهاية الأسبوع، مما أسفر عن أضرار جسيمة للسفينة وفقدان أحد أفراد الطاقم.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن القصف تركز في جنوب البلاد، خاصة في محافظة هرمزغان ومحافظتي خوزستان وسيستان وبلوشستان، مع سماع دوي انفجارات في مدن رئيسية مثل بندر عباس وسيريك وجاسك، بالإضافة إلى جزيرة قشم. وأشارت مصادر إيرانية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في محافظة خوزستان جراء القصف.