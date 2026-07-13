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  • ملعقة واحدة يومياً.. ماذا يحدث لجهازك الهضمي عند تناول بذور الشيا؟

ملعقة واحدة يومياً.. ماذا يحدث لجهازك الهضمي عند تناول بذور الشيا؟

  • 13 تموز 2026
  • 19:16
ملعقة واحدة يومياً ماذا يحدث لجهازك الهضمي عند تناول بذور الشيا

خبرني - تُعدّ بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، خاصة الألياف، ما يجعل إضافتها إلى النظام الغذائي وسيلة بسيطة لدعم صحة الأمعاء. ويؤكد أخصائيو التغذية أن تناول ملعقة كبيرة منها يوميًا قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون، شرط المواظبة عليها لفترة كافية.

وتوفر ملعقة كبيرة من بذور الشيا نحو 5 غرامات من الألياف، وهي كمية تساهم في زيادة استهلاك الألياف اليومية التي لا يحصل كثيرون على حاجتهم منها.

وبحسب موقع VeryWell Health، توضح أخصائية التغذية، ستيفاني جونسون، أن الحصول على كمية كافية من الألياف يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة الأمعاء.

وتتميز بذور الشيا بقدرتها على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد على تحسين قوام البراز وتسهيل عملية الإخراج، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، مع ضرورة شرب كميات كافية من السوائل.

ولا تقتصر فوائدها على تحسين الهضم فقط، إذ تعمل الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا كغذاء للبكتيريا النافعة في القولون، ما يؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل البيوتيرات، التي تساعد في الحفاظ على بطانة الأمعاء ودعم وظائف المناعة وتقليل الالتهابات.

وينصح الخبراء بالبدء بكميات صغيرة من بذور الشيا لتجنب أعراض مثل الانتفاخ والغازات، ثم زيادتها تدريجيًا حتى تصل إلى ملعقة أو ملعقتين يوميًا. ويمكن إضافتها إلى الزبادي، أو الشوفان، أو العصائر، أو السلطات، ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

ويشير المختصون إلى أن تحسين صحة الأمعاء يحتاج إلى الاستمرارية، إذ قد تتطلب التغييرات الملحوظة في ميكروبيوم الأمعاء عدة أسابيع من الالتزام بنمط غذائي صحي.

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