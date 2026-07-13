تهنئة للدكتور طارق المومني بمناسبة تخرجه من جامعة المنصورة

خبرني - تقدم سعادة الدكتور تيسير علي المومني بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، وأسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى نجله الدكتور طارق تيسير المومني، بمناسبة تخرجه ونيله درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية.

واستهل الدكتور المومني تهنئته بقوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي الذي يعد ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

ودعا الله العلي القدير أن يبارك لنجله هذا النجاح، وأن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يجعله من أصحاب الرسالة الإنسانية السامية في خدمة المرضى والمجتمع، وأن يفتح له أبواب التميز والنجاح في المستقبل.

ألف مبارك للدكتور طارق تيسير المومني، مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.