وزارة المياه: وفرنا 35 مليون م³ خلال عام 2025 أسهمت في تحسين التزود المائي

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الاثنين، إن حجم الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه تراجع بنسبة 59% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل الحملات التي تنفذها الوزارة لضبط المخالفات، إلى جانب حملات التوعية.

وأضاف سلامة، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن ضبط الاعتداءات أسهم في تحسين التزويد المائي، مشيرًا إلى أن الوزارة ما تزال ترصد اعتداءات على مصادر المياه، وهو ما يشكل مصدر قلق.

وأوضح أن المبالغ المتحصلة من العقوبات المرتبطة بالاعتداء على مصادر المياه تؤول إلى خزينة الدولة، وقد تجاوزت 10 ملايين دينار حتى نهاية العام الماضي.

وقال إن الوزارة وفرت نحو 35 مليون متر مكعب من المياه خلال عام 2025، الأمر الذي أسهم في تحسين التزويد المائي وتحقيق قدر أكبر من العدالة في إيصال المياه للمواطنين.

وأشار إلى أن إقليم الوسط تصدر حجم الاعتداءات خلال السنوات الثلاث الماضية، مرجعًا ذلك إلى أن توافر المياه يحقق مردودًا ماليًا كبيرًا للمعتدين، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود اعتداءات أيضًا في إقليمي الشمال والجنوب.

وبيّن سلامة أن غالبية الاعتداءات تستهدف مصادر المياه الرئيسية، وبيع المياه عبر الصهاريج وتزويد المزارع، بما يتيح للمعتدين تحقيق مكاسب مالية بغير وجه حق.

وأكد أن الأردن يعاني من عجز مائي مزمن، مشددًا على وجود أحكام قضائية رادعة بحق المعتدين على مصادر المياه..

وكانت سجلت وزارة المياه والري 6616 اعتداء على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال سلامة في تصريح سابق لـ"المملكة" إن إقليم الوسط استحوذ على العدد الأكبر من الاعتداءات بواقع 5328 اعتداءً، يليه إقليم الشمال بـ779 اعتداءً، ثم إقليم الجنوب بـ509 اعتداءات.

وبلغ عدد الاعتداءات على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2025 نحو 14219 اعتداءً.

وأشار سلامة إلى أن عدد مشتركي خدمات المياه في المملكة بلغ أكثر من مليون و 700 ألف مشترك.

وفي إطار جهودها للحد من الاعتداءات وحماية مصادر المياه، ضبطت الوزارة منذ بداية العام الحالي 476 اعتداء على قناة الملك عبدالله، كما ردمت 24 بئرا مخالفة، وضبطت 54 اعتداء على أراضي الخربة السمرا، إضافة إلى 46 اعتداء على أراضي الخزينة.

وأكد سلامة أن وزارة المياه والري تواصل تكثيف حملات التفتيش والجولات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية للمواطنين للحد من الاعتداءات على شبكات المياه. وأشارت إلى تزايد استجابة المواطنين مما انعكس على ارتفاع عدد البلاغات الواردة إليها بشأن الاعتداءات على شبكات المياه.