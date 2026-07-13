كارثة غذائية كادت تصل للأسواق.. ضبط أكثر من 6 أطنان من الدجاج شمالي الاردن

خبرني - نفذت كوادر الامن الوقائي بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة حملة تفتيشية مفاجئة اسفرت عن ضبط كميات ضخمة من لحوم الدجاج داخل احد المشاغل غير القانونية في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق.

وقامت اللجان المشتركة بضبط نحو ستة اطنان وثلاثمائة كيلوغرام من الدجاج داخل المشغل المخالف الذي يفتقر لادنى شروط الصحة والسلامة العامة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.

وصدر قرار فوري باغلاق المشغل المخالف وتشميعه بالشمع الاحمر منعا لاستمرار العمل فيه وضمان عدم وصول هذه المواد الاستهلاكية الى الاسواق والمواطنين.

وباشرت الجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق القائمين على المنشاة المخالفة تمهيدا لاحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم وفق قانون الصحة العامة.

وتاتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمؤسسات الرقابية والامنية لحماية الامن الغذائي للمواطنين وضبط المنشات التجارية والغذائية غير الملتزمة بالانظمة والتعليمات الرسمية.

