ترمب: سنعيد حصار إيران فورا 

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار على إيران، مؤكداً أن العملية ستبدأ "فوراً".

وقال ترمب إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً "سواء بوجود إيران أو من دونها"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر الملاحي.

وأضاف أن واشنطن ستتلقى تعويضاً بنسبة 20% عن جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز، موضحاً أن هذا التعويض يهدف إلى تغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في المضيق.

وأوضح ترمب أن الحصار البحري سيقتصر على منع سفن إيران وحلفائها من استخدام المضيق، فيما ستواصل جميع الدول الأخرى حقها في استخدامه.