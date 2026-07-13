إصابة مروان البرغوثي بطلق مطاطي في ساقه

خبرني - قالت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، إن زوجها تعرض لاعتداء جديد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية على ساقه، ما أسفر عن إصابته وحدوث نزيف.

وأوضحت فدوى البرغوثي، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن الاعتداء جاء بالتزامن مع استمرار ما وصفته بحملة التضييق والانتهاكات بحق مروان البرغوثي، ومع نشر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقريرًا تحريضيًا عنه، في وقت تتسع فيه الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه بانضمام شخصيات وقيادات عالمية إليها.

وأكدت أن ما يتعرض له مروان البرغوثي لن يبدل مواقفه، مضيفةً: «ما لم يدركه الاحتلال طوال ربع قرن، وما زال لا يدركه اليوم، أن مروان لم يتراجع يومًا عن إيمانه بأن الحرية حق، وأن الاحتلال إلى زوال».

تمسك بالمواقف

وشددت على أن مروان البرغوثي رفض الاستسلام والعدمية، وتمسك بمسؤوليته الوطنية والأخلاقية في مقاومة الاحتلال والعمل من أجل سلام عادل ينهيه، إلى جانب إيمانه بوحدة الشعب والأرض، وحرصه على حماية الأطفال الفلسطينيين من معاناة الاحتلال والحروب.

ورأت أن التقرير الإسرائيلي، رغم ما اعتبرته محاولات للتشويه، يعكس حجم مكانة مروان البرغوثي وتأثيره ورمزيته، مؤكدةً أن «التحريض والاعتداء لن يغيّرا هذه الحقيقة، ولن ينتزعا مروان من وجدان شعبه أو من ضمير أحرار العالم».

وأضافت أن مروان البرغوثي، وفقًا لما ذكرته، «يحمل وجع شعبه وآماله»، ويتابع ما يعيشه الفلسطينيون في غزة وجنين والقدس وسائر المدن والقرى والمخيمات، مؤكدةً تمسكه بما وصفته بالعهد في الدفاع عن شعبه وحريته وكرامته.