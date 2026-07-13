شرطة الخليل : وصلنا لقاتل الجعبري

خبرني - كشف مدير عام شرطة محافظة الخليل العميد ناصر أبو حناني أن وحدة البحث الجنائي في الشرطة وصلت إلى النتيجة النهائية في التحقيقات المتعلقة بقضية القتل الأخيرة التي شهدتها المحافظة واودت بحياة الشاب المرحوم وسيم هاني محمد سعدي الجعبري، مؤكداً أن تفاصيل القضية سيتم إبلاغها للعائلتين اليوم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وقال أبو حناني في تصريحات لاذاعة فلسطينية ، إن المشكلة التي وقعت في الخليل كانت إشكالية بين طرفين من عائلتين كريمتين، موضحاً أنها تطورت في منطقة جنوب الخليل، وهي منطقة "للأسف خارج السيطرة الفلسطينية والتنسيق عليها يكاد يكون غير موجود".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت فوراً لاحتواء الموقف، حيث تم تسيير 26 دورية لتأمين منازل وأهالي العائلتين، مؤكداً أن الوضع تمت السيطرة عليه، ومشيداً بالتزام العائلتين وأبناء المنطقة بالهدنة الأمنية التي تم الإعلان عنها.

وأوضح العميد أبو حناني أن فرق الأدلة الجنائية والمباحث تمكنت من دخول موقع الحادث بعد تعذر ذلك في البداية بسبب الظروف الميدانية، مؤكداً أن التحقيقات اعتمدت على إجراءات مسرح الجريمة والأدلة الجنائية للوصول إلى الحقيقة.

وأضاف: "إن شاء الله وصلنا للجواب النهائي، ورح نبلغ فيه العائلتين"، مؤكداً أن النتيجة التي سيتم الإعلان عنها هي الحقيقة المستندة إلى الأدلة، وليست نتيجة ترضي طرفاً على حساب طرف آخر.

وشدد أبو حناني على أن العائلتين تبحثان عن الحقيقة وستلتزمان بها، قائلاً إن معالجة القضية ستكون وفق الإجراءات القانونية والعشائرية المتبعة، مؤكداً أن هدف الأجهزة الأمنية هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.