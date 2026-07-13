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جامعة البترا تنعى الأمير الوالد لدولة قطر وتعزي القيادة القطرية والطلبة القطريين الدارسين في الأردن

  • 13 تموز 2026
  • 17:27
جامعة البترا تنعى الأمير الوالد لدولة قطر وتعزي القيادة القطرية والطلبة القطريين الدارسين في الأردن

خبرني  - تنعى جامعة البترا، ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ببالغ الحزن والأسى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مستذكرةً ما قدمه من إسهامات وطنية بارزة أسهمت في نهضة دولة قطر الشقيقة وتقدمها، وما تركه من إرث راسخ في مسيرة التنمية والازدهار.

وتتقدم الجامعة بأصدق مشاعر التعزية وصادق المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة، والديوان الأميري، والشعب القطري الشقيق، كما تعزي أبناء الجالية القطرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والطلبة القطريين الدارسين في الأردن، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق وذويه الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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