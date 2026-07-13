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الغاء دعوة الكاتب المصري طارق إمام لجرش بسبب التطبيع

  • 13 تموز 2026
  • 16:40
الغاء دعوة الكاتب المصري طارق إمام لجرش بسبب التطبيع
طارق إمام

خبرني  - أعلنت الهيئة الإدارية في رابطة الكتّاب الأردنيين انها قررت الاعتذار عن مشاركة الكاتب المصري طارق إمام من جمهورية مصر العربية في ملتقى السرد العربي السابع المنوي عقده خلال مهرجان جرش نهاية الشهر الحالي ، وذلك استجابةً لتوصيات لجنة مقاومة التطبيع في الرابطة، وما تلقته الهيئة من مطالبات عدد من الزملاء بضرورة اتخاذ موقف بهذا الشأن.

وقالت الهيئة انها عند توجيه الدعوة للأديب المذكور، لم تكن على علم بخلفياته الفكرية أو السياسية وما أثير حولها.

وأضافت  :  انطلاقًا من حرص الهيئة على الحفاظ على رسالة الرابطة الثقافية والوطنية، وعلى نجاح فعالياتها ضمن مهرجان جرش، فقد قررت إلغاء مشاركته في الملتقى.

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