مطالب بإغلاق تطبيقات توصيل الأدوية المخالفة في الأردن .. وتحذير من اجراءات تصعيدية

خبرني - طالبت اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة و"بوصلة الصيادلة" المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإغلاق التطبيقات والمنصات المخالفة التي تمارس أنشطة صيدلانية خارج إطار القانون، مؤكدة أن استمرارها يضر بالصيدليات ويهدد الأمن الدوائي.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق تطبيقات تقوم بايصال الادوية بشكل مخالف، ولوّحت باللجوء إلى الإجراءات القانونية والدستورية إذا لم يتم إنفاذ القانون.

وتاليا البيان :

بيان صادر عن اللجان الفرعية والبوصلة – لا للتطبيقات

إيمانًا منها بالثوابت الوطنية، تؤكد اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات وبوصلة الصيادلة اعتزازها بالقيادة الهاشمية الحكيمة، ووقوفها خلف حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية مصالح الوطن والمواطن.

وفي هذا الإطار، تؤكد اللجان الفرعية وبوصلة الصيادلة دعمها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ولكافة الجهود الرامية إلى حماية الأمن الدوائي الأردني، ومأمونية الدواء، وصون صحة المواطنين، وإنفاذ أحكام القانون بعدالة وحزم على جميع الجهات دون استثناء.

وانطلاقًا من هذا النهج الوطني، فإننا نتطلع إلى ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات تنفيذية واضحة، من خلال الإغلاق الفوري للتطبيقات والمنصات المخالفة التي تمارس أعمالًا بالمخالفة لأحكام القانون، والتي أصبحت معروفة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يضمن التطبيق العادل والحازم للتشريعات على جميع الجهات دون استثناء أو تمييز. كما نأمل الإعلان للرأي العام عن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بحق هذه التطبيقات والمنصات، بما يعكس جدية إنفاذ القانون، ويعزز ثقة الصيادلة بأن التشريعات تطبق على الجميع دون استثناء.

لقد تسبب استمرار عمل هذه التطبيقات والمنصات المخالفة في إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الصيدليات، وأدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من الصيدليات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي التزمت بالقوانين والأنظمة وتحملت جميع الالتزامات الرقابية والضريبية والتشغيلية، في الوقت الذي استفادت فيه الجهات المخالفة من ممارسة نشاطها خارج مظلة القانون، بما يشكل منافسة غير عادلة وإضرارًا مباشرًا بالمهنة وبالاقتصاد الوطني.

وتؤكد اللجان الفرعية وبوصلة الصيادلة أن إصدار هذا البيان يأتي انطلاقًا من حسن النية، وحرصًا على إتاحة المجال أمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاستكمال إجراءاتها، رغم وجود العديد من المؤشرات التي تؤكد أن الإغلاق الفعلي للتطبيقات والمنصات المخالفة لم يتحقق حتى الآن. كما أن عددًا من التطبيقات والمنصات سبق أن تمت مخاطبة المؤسسة بشأن مخالفاتها، إلا أنه لم تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يستوجب سرعة المعالجة وإنفاذ أحكام القانون.

وفي هذا السياق، نشير إلى أن تطبيقPillvery كان محل مخاطبات ونقاشات متكررة مع إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلا أنه لم تُتخذ بحقه الإجراءات التنفيذية اللازمة حتى تاريخه، رغم استمرار ممارسته لنشاطه بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة .كما لا يزال تطبيق طلبات ضمن خدماته يضم عددًا من المتاجر المرتبطة بشكل غير قانوني بالصيدليات ضمن اسماء مستعارة تحت شركات تجارة الكترونية، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والتشريعات الناظمة لقطاع الدواء، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بحق جميع الجهات المخالفة، دون استثناء، وبما يكرس مبدأ سيادة القانون والمساواة في تطبيقه.

وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة وجيزة، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين، بكل أسف، إلى اللجوء إلى جميع الوسائل والإجراءات التي كفلها الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، دفاعًا عن مهنة الصيدلة، وحمايةً لحقوق الصيادلة، وصونًا لمأمونية الدواء والأمن الدوائي الأردني.

ونؤكد مجددًا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز يستهدف مهنتنا أو يمس أرزاق الصيادلة أو يهدد الأمن الدوائي الوطني، وسنواصل الدفاع عن حقوق المهنة بكل الوسائل القانونية والدستورية المشروعة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

حفظ الله الأردن، قيادةً وشعبًا، في ظل الراية الهاشمية، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة – العقبة

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة -مادبا

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة -السلط اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة - الكرك

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة - المفرق

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة - الطفيلة

اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة - الرصيفة وياجوز اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة - معان

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