انطلاق عروض ليالي الفيلم العربي في شومان غدا

خبرني - تنطلق يوم غد الثلاثاء، في مؤسسة عبد الحميد شومان، عروض ليالي الفيلم العربي، والتي تنظمها لجنة السينما في المؤسسة وتستمر حتى الخميس المقبل.

وسيتم خلال الفعالية عرض لأفلام متنوعة وهي: الفيلم السوداني "وداعا جوليا" 2023 للمخرج محمد كوردوفاني، والفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" 2024 للمخرج مو هراوي، والفيلم المصري "حلم شهرزاد"، 2014 للمخرج فرانسوا فيرستر، حيث تبدأ عروض الافلام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة السينما، ويتبعه مناقشة أحداث الفيلم والساعة الثامنة مساء في الهواء الطلق، وذلك في مقر المؤسسة بجبل عمان، .

وتفتتح العروض، مساء غد الثلاثاء بالفيلم السوداني " وداعا جوليا " والذي يقارب بجرأة واحدة من أكثر الصفحات إيلاماً في التاريخ السوداني الحديث: انفصال الجنوب. يقترب المخرج محمد كُردفاني من هذا الجرح الغائر ليس من بوابة الخطاب السياسي المباشر، بل عبر دراما إنسانية محكمة، تضع امرأتين -أحداهما من الشمال والثانية من الجنوب- في قلب عاصفة تاريخية، لتروي حكاية وطن مزقته الانقسامات من خلال حكاية صداقة تكاد تكون مستحيلة بينهما.

يختار كُردفاني لأحداث "وداعاً جوليا" أن تبدأ في الخرطوم، قبل ست سنوات من انفصال جنوب السودان، حيث تبدأ القصة بمشهد عنيف: مواطنون سودانيون من الجنوب يحرقون ويدمرون ممتلكات مواطنين آخرين شماليين. في خضم هذه الفوضى، تتسبب منى في مقتل رجل جنوبي مسيحي. لكنها لا تواجه العدالة؛ بدلاً من ذلك، تقوم بتعيين زوجته جوليا خادمة في منزلها، سعياً منها للتخلص من إحساس الذنب الذي يلاحقها.

منى إمرأة شمالية مسلمة، تنتمي للطبقة البرجوازية، كانت مغنية قبل أن تتخلى عن صوتها لترضي زوجها أكرم وتحمي زواجها المتوتر من الإنهيار. جوليا إمرأة جنوبية، مسيحية، فقيرة، تبيع الخبز على قارعة الطريق. يفصل بين منى وجوليا كل شيء: الدين، اللون، الطبقة، التاريخ والسياسة. لكن القدر يجمعهما في مشهد عنيف: منى، في لحظة غفلة، تصدم ابن جوليا الصغير بسيارتها، وتفر هاربة. يطاردها الزوج سانتينو على دراجته، فتتصل منى بزوجها وتصرخ: "جنوبي يطاردني يا أكرم". دون أن تذكر الحادث والسبب الذي يطاردها لأجله، ودون أن تمنح سانتينو فرصة واحدة ليكلمها. عندما يصل سانتينو إلى باب منزل منى، يطلق أكرم - المتعصب ضد أبناء الجنوب -عليه النار، فيموت الرجل، وتبدأ رحلة الإحساس بالذنب لدى منى.

هذا المشهد، هو العمود الفقري للفيلم برمته. كذبة واحدة، تتحول إلى سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب والتعويضات الفاشلة. منى لا تخبر جوليا بأنها السبب في موت زوجها، بل تحاول التكفير عن ذنبها عبر الشفقة والتعويض المادي. لكن جوليا، التي تبحث عن زوجها المفقود، تصبح تدريجياً جزءاً من حياة منى، وتنشأ بينهما علاقة معقدة تتجاوز حدود السيدة والخادمة.

مشاهد الفيلم الأخيرة تتزامن مع الاستفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال، وفي هذه الأثناء نرى منى وجوليا معاً، بعد أن كُشفت الحقيقة، وبعد أن سامحت جوليا - أو حاولت أن تسامح- منى، ونكتشف أن جوليا أيضاً أخفت معرفتها منذ البداية بدور منى في مقتل زوجها. الفيلم لا يمنح المشاهد نهاية سعيدة سهلة. ففي اللحظة التي تحاول فيها منى التحرر من قمع زوجها ومن عقدة الذنب، يشتعل القتال في الخرطوم. العنف يظل هناك، خارج الأبواب، ينتظر. الفيلم ينتهي كما بدأ: في خرطوم على حافة الهاوية. يترك الفيلم المشاهد في حالة من التأمل العميق حول إمكانية التسامح، والتصالح مع الذات، وقبول أبناء الشعب الواحد لبعضهما، كما يستكشف من خلال علاقة منى بجوليا السياقات الاجتماعية التي أدت الى الانقسام بين شمال السودان وجنوبه.

"وداعاً جوليا"، العمل الروائي الطويل الأول للمخرج محمد كُردفاني، الذي لم يكتفِ بتمثيل السودان في جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، بل حصد أكثر من 37 جائزة عالمية، وتم اختياره في مسابقة "نظرة ما" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم سوداني في تاريخ المهرجان. حيث منحته لجنة التحكيم، جائزة تحمل اسم "جائزة الحرية".

وشكّل عرض الفيلم الروائي الطويل " قرية قرب الجنة"، الذي سيعرض يوم بعد غد الاربعاء، في مهرجان (كان) السينمائي العام 2024، مفاجأة سعيدة للنقاد وعشاق السينما في العالم، نظرا لكونه قادم من الصومال هذا البلد الفقير، الذي ما زال يعيش تحت وطأة العنف والحروب الأهلية المتتالية، فضلا عن كونه العمل الأول لمخرجه الشاب مو هراوي، الذي أنجزه على نحو درامي وجمالي بدقة وبراعة.

صوّر الفيلم عوالم قرية بسيطة في منطقة صحراوية حارة بالصومال، تقطن فيها أسرة مكونة من أب يعمل في عدة مهن بسيطة، من بينها القيام بدفن موتى ممن يتساقطون بفعل الحرب الدائرة، والأب يبذل قصارى جهده بغية تحقيق حياة أفضل لابنه الشارد الذهن والذكي في آن، وهناك تنضم إليهما شقيقة الأب التي استقبلها حديثا بعد انفصالها عن زوجها، وفي الأفق تلوح على القرية جملة من التحولات العصيبة، على خلفية ما يدور بالبلد من حروب أهلية مدمرة، فضلا عن قسوة الطبيعة والمناخ المليء بالغبار ورائحة نيران الحرب، وما يدور فيها من علاقات مليئة بالآمال والآلام، فالأبن الصغير دوما يعيش في حالة حلم يتكرر بأنه على موعد في العيش بالجنة، التي يراها بأنها أشبه ببقالة تمكنه من اختيار ما يريد من الحلويات والسكاكر، كما تبدو في الفيلم الذي صورت مناظره في افتتان بليغ، تلك العلاقة الشديدة العطف والحنان التي تجمع بين الأب وابنه الفتى، وشقيقة الأب التي باتت تقطن معهما في المنزل ولديها حلم وطموح بفتح محل لخياطة الملابس، وفي سبيل تحقيق هذا الحلم، تأخذ في بيع نبات القات للأهالي والعابرين، لكن الأب الحريص على تعليم ابنه، يواجه مشكلة إغلاق المدرسة الوحيدة في القرية بسبب عدم توفر الإمكانات المادية.

ارتبط الفيلم الذي انجز بتعاون اوروبي مشترك، بثقافة مخرجه الأصلية، حين أصرّ على تصوير فيلمه في المواقع الطبيعية لأحداثه في بلده الصومال الواقع شرق القارة الأفريقية، التي تعيش مخاض عسير من التحولات السياسية والاجتماعية والتاريخية والتنموية، وفي مشاهده الأولى جري تسليط الضوء على مقاطع من نشرة أخبار على شاشة تلفزيونية عن عملية تصفية لأحد المسلحين من الجو نفذتها مسيّرة أميركية، فالمشهد المكثف والسريع، يرسم عوالم الفيلم من البداية، وهو عالم يزخر بمشاهد العذاب اليومي سواء من الطبيعة القاسية، أو جراء ما يعانيه الناس البسطاء هناك من مشاهد القتل والتهريب والدمار والتيه والأحلام المجهضة.

يشار الى أن المخرج هراوي المولود في مقديشو، قبل هجرته إلى النمسا في سن الثامنة عشرة درس السينما في ألمانيا، وهناك استطاع انجاز مجموعة من الأفلام القصيرة، من بينها فيلمان تدور أحداثهما في الصومال، الأول حمل عنوان "الحياة عند القرن" العام 2020، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان لوكارنو بسويسرا، والفيلم الثاني بعنوان "هل سيأتي والداي لرؤيتي" العام 2022، الذي عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.

ويختتم الأسبوع عروضه يوم الخميس المقبل بالفيلم "حلم شهرزاد" الذي يعد محطة مهمة في مسيرة المخرج الوثائقي الجنوب أفريقي فرانسوا فيرستر، إذ ينطلق من خلفيته المناهضة للفصل العنصري ليقدّم قراءة بصريّة وموسيقيّة وربّما تراثيّة لثورات الربيع العربيّ والمناخ في المنطقة كاملة. يحاول أن يطرح مقاربة تخلق مساحة إنسانيّة مشتركة لفهم التحوّلات السياسيّة في الشرق الأوسط. يوظّف الفيلم حكاية "ألف ليلة وليلة" استعارةً سياسيّة، جاعلاً من شخصيّة "شهرزاد" رابطاً متيناً بين الإبداع الفنيّ وفعل المقاومة.

يتتبع العمل مسارات شخصيّات فنّيّة متعدّدة خلال ذلك الحراك وما تلاه. نتعرّف على قائد الأوركسترا التركي جيم منصور، ومدير فرقة الورشة المصريّة حسن الجريتلي، برفقة عدد من الموسيقيين والممثلين والتشكيليين مثل هاني المصري. تتقاطع حيوات هؤلاء الفنانين مع الجماهير في الميادين، لينقل الفيلم حالات تفاعلهم الفنّي أو حتّى انخراطهم في الحدث السياسي. يبرز العمل تساؤلاتهم العميقة حول جدوى الفنّ ودوره الفعلي حين يقرّر الناس العاديون صناعة تاريخهم بأيديهم في الشوارع.

تنتظم بنية الفيلم أربعةُ أقسام تحاكي سيمفونية ريمسكي-كورساكوف "شهرزاد"، التي تشكل خلفيّة العمل، لتضع الموروث في مواجهة الحاضر وتتبع مراحل الثورة وتداعياتها المباشرة. يدمج المخرج مقاطع من تجسيدات قصص ألف ليلة وليلة في السينما العالميّة ومنها فيلم الرسومات المتحركة الكلاسيكي "مغامرات الأمير أحمد" إلى جانب العروض الأوركسترالية الحيّة والمقابلات الواقعية والتغطيات التوثيقية لبناء نسيجه السرديّ الذي يعتمد على الحالة لا على خطّ سردي أوالحدث. تمثل حكاية "شهرزاد" في هذا السياق بنية سياسية راهنة تجسد صمود الفنان في وجه السلطة القمعية عبر استخدام أدوات التعبير المتنوعة، فشهرزاد في القصّة كانت تحكي لتعيش، ونهاية الحكاية تعني الموت. يبتعد العمل عن تبسيط الواقع المعقّد، متجنباً تجميل الإخفاقات المتلاحقة.

يصوّر الفيلم لحظات التحضير لبعض العروض والتدرّب عليها، ولقاء الناس الذي يختار فنّانو فرقة الورشة رواية قصصهم، ويوميّات الفنّانين في حياتهم وما يتعرّض له جيم منصور من تمييز عرقيّ، وينقلنا مع ممثّلة لبنانيّة شابّة إلى مواقع التصوير ورحلتها في البحث عن مناخ مناسب لفنّها.