*
الثلاثاء: 14 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مجلس الأمة
  • فريج يعلق على الحكم بحق الرياطي: القضاء أنصفني وبرأني من تهمة شتم الذات الإلهية

فريج يعلق على الحكم بحق الرياطي: القضاء أنصفني وبرأني من تهمة شتم الذات الإلهية

  • 13 تموز 2026
  • 15:51
فريج يعلق على الحكم بحق الرياطي القضاء أنصفني وبرأني من تهمة شتم الذات الإلهية
من مشاجرة النائبين السابقين فريج والرياطي

خبرني - علّق النائب السابق شادي فريج على الحكم القضائي الصادر بحق النائب حسن الرياطي، على إثر خلاف بينهما وقع خلال مجلس النواب التاسع عشر (المجلس السابق).

وقال فريج، عبر إذاعة حياة، إنه تعرّض للاعتداء داخل مجلس النواب التاسع عشر من قبل الرياطي، كما اتُّهم بشتم الذات الإلهية، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات أساءت إلى سمعته وسمعة المجلس.

وأضاف فريج انه لم تكن هناك في البداية أي مبادرات للصلح، فلجأ إلى القضاء، واستمرت القضية أربعة أعوام ونصف العام، وتأخر البت فيها بسبب الدورات النيابية، إذ يتمتع النائب خلالها بحصانة تمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأردف فريج: "صدر قبل 10 أيام قرار بحبس النائب لمدة سنتين وتغريمه، وردّت محكمة الاستئناف، يوم الخميس الماضي (9 تموز الجاري)، الاستئناف المقدم من الرياطي، وهذا يعني أن الحكم النهائي صدر قبل بدء الدورة الاستثنائية، ما يترتب عليه سقوط عضويته بشكل فوري وبقرار قطعي".

وقال فريج إنه تضرر معنويًا وجسديًا ونفسيًا خلال فترة القضية، مؤكدًا أن قرار المحكمة اتُّخذ وفق الأصول القانونية، وأن القضاء أنصفه في قضية الاعتداء، وبرّأه من تهمة شتم الذات الإلهية.

وتابع فريج: "الطرف الآخر (في إشارة إلى الرياطي) فضّل الاستمرار في المسار القانوني، الذي أصدر حكمًا نحترمه ونذعن له".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية
مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية
  • 2026-07-14 13:58
جدل تحت قبة البرلمان بعد ذكر اسم (حسن الرياطي)
جدل تحت قبة البرلمان بعد ذكر اسم (حسن الرياطي)
  • 2026-07-14 13:06
مجلس النواب يحيل قرار حبس الرياطي إلى المستقلة للانتخاب
مجلس النواب يحيل قرار حبس الرياطي إلى المستقلة للانتخاب
  • 2026-07-14 11:37
النسور نائباً أول لرئيس الأعيان والملقي نائباً ثانياً
النسور نائباً أول لرئيس الأعيان والملقي نائباً ثانياً
  • 2026-07-14 11:13
الحكومة تبلغ مجلس النواب بقطعية حكم الرياطي
الحكومة تبلغ مجلس النواب بقطعية حكم الرياطي
  • 2026-07-14 09:36
النواب يدرس مشروع قانون الجامعات.. ومجالس الأمناء تتقلص إلى 9 أعضاء
النواب يدرس مشروع قانون الجامعات.. ومجالس الأمناء تتقلص إلى 9 أعضاء
  • 2026-07-14 08:38