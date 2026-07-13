أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

خبرني - أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد حمدان وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة ، يتقدمون بأحر مشاعرالعزاء والمواساة من حضرة صاحب السمو الشيخ تَميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ومن حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " أمير دولة قطر السابق " والد صاحب السمو الشيخ تَميم بن حمد آل ثاني .

داعين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.