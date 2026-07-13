الصحة : السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء

خبرني - قالت وزارة الصحة ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان نتائج الفحوصات تؤكد أن جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء.

وكان قرابة 138 تعرضوا لحالات تسمم غذائي ، بعد تناول وجبات وأطعمة من أحد المطاعم في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء.

وقال مصدر امني في وقت سابق ، انه تم على الفور ضبط مالك المطعم واحد العمال وإغلاق المطعم وفق الأصول من قبل الجهات المعنية والتحرز على محتوياته لفحصها وتحديد سبب حالات التسمم.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ عدد الحالات التي وصلت أو أسعفت للمستشفى بلغت 138 حالة تلقى معظمهم العلاج وغادروا المستشفى، فيما أدخل 28 شخصا للمستشفيات بتلقي العلاج.